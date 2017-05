Sua empresa quer agilidade e visibilidade na posição financeira para tomar decisões?

Há muita perda de tempo no processo de consulta e consolidação dos extratos bancários?

A Nexxera sabe que o tempo é um fator determinante nos custos operacionais e nas decisões financeiras: como alocar os recursos e cobrir as despesas, quanto é possível investir da receita.

O Extrato Eletrônico consolida e publica as informações dos extratos bancários, com a rapidez, segurança e visibilidade necessárias para a gestão dos recursos em tempo hábil.

BENEFÍCIOS:

Agilidade e Facilidade com a automatização do processo de extração e consolidação de extratos bancários de diferentes contas, bancos e empresas do grupo.

Visão Macro e Detalhada de todas as movimentações bancárias num único ambiente, com filtros diversos para consulta gerando relatórios flexíveis e exportáveis.

Economia de Tempo e Custos relativas a treinamento de pessoal e hora extra, devido a interface de trabalho com fácil interação ao usuário.

Redução de Erros decorrentes do processo de consolidação manual (digitação, fórmulas em planilhas, etc.) e respectiva análise, além de atualizar o sistema da sua empresa (ERP).

Eficiência para a Tomada de Decisão relativa ao fluxo de caixa (pagamentos, aplicações, etc.), devido à velocidade e confiabilidade com que a informação é disponibilizada, com possibilidade de acompanhamento por alertas configuráveis para gestão contábil das contas.

Conciliação: A solução de Extrato Eletrônico pode ser integrada a outras soluções, permitindo a conciliação.

