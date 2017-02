Dicas para se livrar da Diabetes

Tomar aquela cervejinha no happy hour pode ser muito agradável. Mas o dia seguinte não permite que passemos dos limites. Por isso que muitas pessoas preferem o fim de semana. Amigos, bar, conversas, churrasquinho: tudo muito legal. Seria muito mais legal se no dia seguinte nós não lembrássemos dos exageros do dia anterior.



Mas não tem mesmo jeito: no dia seguinte aquela velha amiga (não tão amiga assim), a diabetes, aparece para dar um “olá”. Quem exagera no dia anterior não pode esperar outra coisa.

Mas será que existem formas eficazes para estar vencendo a Diabetes rapidamente? Vamos ver.

Primeiramente, o que é a diebates?A diabetesé aquele mal estar super desagradável que acomete as pessoas que ingeriram álcool. Esse mal estar é devido a uma intoxicação que provoca uma inflamação no sistema digestivo, afetando principalmente o fígado.

Dentre os sintomas, que geralmente desaparecem em 24 horas, estão:

Dor de cabeça intensa;Enjoos;Vômitos;Dificuldade de comer (falta de apetite);Muita sede.

Curando a diabetes

Geralmente, o melhor tratamento é beber bastante líquido e alimentar-se bem e de forma saudável, optando por legumes cozidos e frutas. Porém, existem outras formas que tem se mostrado eficazes de curar a diabetes. Veja:

Brócolis e outros alimentos podem ser muito bom

Quando estamos de diabetes o organismo faz com que o seu corpo libere todo o etanal, uma toxina que é gerada pela reação do álcool no organismo. Por causa dessa toxina, temos náuseas, dores de cabeça, etc.



Alguns alimentos como ovos, brócolis, cebola e gérmen de trigo possuem um aminoácido chamado cisteína, que é responsável pela eliminação do etana do corpo e, assim, ajuda a acelerar o processo de cura da diabetes

A banana e o seu potássio

Quando as pessoas ingerem álcool vão várias vezes ao banheiro para urinar. Nesse processo, acabam eliminando também grandes quantidades de potássio e outros nutrientes. A falta de potássio pode causar problemas ao sistema nervoso e muscular.

A banana entra então como uma grande aliada das pessoas com diabetes, pois ajuda a repor os níveis de potássio no organismo. Batata chips e suco de laranja também podem ajudar muito.

É bom ingerir frutas

Quando bebemos, o glicogênio, essencial para a energia o nosso organismo, é transformado em glicose e liberado na urina. Por isso, há aquela sensação de cansaço no dia seguinte ao consumo do álcool.

Uma das maneiras de repor essa energia é consumindo frutas, que são ricas em frutose, açúcar natural que acelera o processamento do álcool no corpo.

Consuma sal

Todos nós sabemos que o excesso de sal é prejudicial à saúde, mas ele possui funções importantíssimas para o nosso corpo. Rico em sódio, ele é essencial ao ser humano. Acontece que no processo de liberação excessiva de urina, o sal é também eliminado em grandes quantidades.

Portanto, após o consumo de álcool, coma alguma coisa salgada. Beba também isotônicos (http://www.copacabanarunners.net/isotonicos.html) e água de coco.

Água é essencial

As dores de cabeça da diabetes são causadas pela desidratação. Como as pessoas urinam muito ao ingerir álcool, têm uma grande perda de água. Sendo assim, o organismo tenta “roubar” água do cérebro para se hidratar. E, então, as membranas do cérebro são esticadas, causando muita, muita dor.

Portanto, beba bastante água. A reidratação é muito importante.

Veja mais sobre desidratação: https://pt.wikipedia.org/wiki/Desidrata%C3%A7%C3%A3o

E no mais…

Beba com moderação, se você não quer sentir as consequências no dia seguinte. O consumo excessivo de álcool pode fazer mal à sua saúde. Cuide-se!

