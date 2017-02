Dicas de como economizar em Miami

Viajar pra Flórida é muito bom e muito lindo, porém certos detalhes podem fazer o bolso pesar, neste artigo irei mostrar algumas dicas para que você possa curtir sua viagem pra Miami e ainda economizar.

Grande amigo no Brasil, o cartão de crédito é o seu maior inimigo em uma viagem ao exterior. Isso porque além da flutuação do câmbio você vai pagar a cotação do dia do pagamento da fatura e não a do dia da compra, o que pode ser um grande risco.

No Brasil, todas as compras feitas no exterior são taxadas com um IOF de 6,38%, ou seja, absolutamente toda a vez que você usar seu cartão de crédito nos EUA, tenha em mente que sua compra vai sair 6,38% mais cara. Isso significa que uma cotação de 3,80 do dólar custa o equivalente a 4,04 (com o IOF)

Pior ainda é a cotação surpresa do fechamento do cartão. Nos dias de hoje não é incomum vermos o dólar subir ou cair mais de 20 centavos em questão de dias. Por isso mesmo comprar no cartão acaba sendo o equivalente a jogar na loteria: você pode se dar muito bem (se o dólar cair) ou se dar muito mal (se o dólar subir). Em um cenário de tanta instabilidade que vivemos, não dá para contar com sorte ou azar. Por essas e por outras é melhor deixar o cartão de crédito em casa.

Os cartões pré pagos (mais conhecidos como VTM) e os saques no exterior também não estão livres do imposto alto. Pelo menos você sabe quanto pagou no dólar nesses casos

Ao comprar dólares em espécie, eu recomendo sempre fazer uma pesquisa extensa entre casas de câmbio já que a cotação pode variar muito entre elas. Nunca compre na primeira casa de câmbio que encontrar. Sempre tente barganhar o valor em busca do preço mais baixo, alguma casa abaixará o valor para você.

Lojas aceitarem pagamento em Real está cada dia mais raro, mas você ainda pode ver algumas lojas nos EUA te oferecendo pagamento em reais na hora que você for pagar a conta, as vezes até com um câmbio interessante, mas fuja dessa opção correndo, pois o governo brasileiro ainda irá te taxar com o IOF maior de 6,38% se você usar o cartão de crédito, então continue pagando em dólares que você vai se dar melhor. A menos que o dólar tenha caído muito durante a sua viagem.

Sempre ficamos esperando o melhor momento para comprar dólares. O grande problema é que no cenário de instabilidade econômica que estamos vivendo, não existe esse negócio de melhor momento, sempre ficaremos nos perguntando se realmente é o melhor momento pra comprar.

Pra evitar isso, aprendi que temos que brincar com a estatística e ir comprando aos poucos, assim se a cotação sobe, pelo menos já comprei uma parte em um dólar mais barato e do contrário, se o dólar cai, o valor médio que terei comprado todo o dólar no final também vai ser melhor.

É a matemática, aliviando nossa consciência. Se você é desses que mesmo depois de fazer sua compra vai ficar checando o preço só para se torturar caso veja algo mais barato, o melhor para evitar qualquer frustração é comprar moeda aos poucos.

Uma ótima dica agora, mesmo que você não goste de parcelar suas compras, SEMPRE que reservar algum hotel parcele a reserva.

Por que disso tudo? Simplesmente porque muitos sites de reserva quando se paga à vista usam empresas americanas para fazerem a reserva, logo eles não pagam impostos sobre isso, já quando a reserva é parcelada isso não acontece. A única maneira que garantimos que não teremos IOF sobre a compra é parcelar.

Como nos EUA essa modalidade de pagamento não existe para compras simples como hotéis e passagens aéreas, esses sites têm de usar uma empresa brasileira para cobrar e com isso, o governo e o banco entendem que este dinheiro está sendo gasto no Brasil, portanto, o banco só cobra imposto do site.

Se ainda assim você tiver encontrado uma cotação boa para pagamento à vista em um site que gosta e confia para comprar, verifique todas as taxas envolvidas antes de bater o martelo para evitar custos escondidos.

Caso queira se locomover com conforto e esteja em pelo menos 4 pessoas, alugue um carro em Miami que valerá muito a pena e não sai caro, caso queira maior economia o transporte lá é bem facilitado.

Agora você já pode viajar pra Miami sabendo como economizar bem. Boa viagem!