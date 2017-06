Diabetes Gestacional – Tratamento, Prevenção e Reversão!

Quando mencionamos a palavra diabetes certamente é para alarmar. Mas se sobretudo for diagnosticadas com esta doença durante a gravidez, o susto é ainda pior. E por isso se deve ao seu nome “diabetes gestacional”, porque a mulher sofre quando leva o bebê em seu ventre.

Primeiro que tudo, devemos entender o que é a diabetes gestacional para poder compreendê-la e tomar as precauções adequadas ao caso. Devemos ter claro que esta doença é a alteração da glicose do sangue, que se apresenta pela primeira vez durante a gravidez.

Como prevenir? ou como tratá-la?, são algumas das perguntas que nos vêm à mente e que não podemos evitar, no momento de falar do diabetes gestacional.

O que é diabetes?

Sabemos que a gravidez geralmente dura 40 semanas. Em geral, a diabetes gestacional começa após a oitava semana de gravidez. O mais comum é que os médicos a detectar no último trimestre.

A diabetes é uma doença muito delicada, dependendo em que estágio ela se encontre a pessoa. E ocorre uma desordem no corpo da pessoa, quando não, este não está produzindo insulina suficiente.

Mas, será que entendemos o que é glicose?, é uma espécie de açúcar que o corpo produz os alimentos que comemos. E a insulina?, esta é produzida pelo próprio corpo e é um hormônio que ajuda a glicose a entrar nas células, onde se transforma em energia para as nossas atividades diárias, se isto não acontece, ocorre a diabetes.

Na gravidez, através do cordão umbilical, da placenta, que produz o corpo da mulher, fornece ao bebê de glicose e água do sangue da mãe. Além disso, produzem outros hormônios especiais durante este período. E ao ter mais hormônios se precisa de mais insulina. Quando ocorre um excesso de hormônios extras é quando a mulher pode estar mais propenso a desenvolver diabetes gestacional.

Tratamento para Diabetes Gestacional

Primeiro que tudo, a boa alimentação é fundamental nestes casos. As refeições devem ser nutritivos, balanceados e que incluam diferentes tipos de alimentos. Além disso, o exercício é de suma importância, já que pouco serve ter mais de 101 receitas da dieta low carb, se não estamos em movimento. Os medicamentos logicamente devem ser regulados por um médico e, necessariamente, sempre tem que estar pesquisando perto de diabetes gestacional.

Quando se chega nas últimas semanas e ocorre o parto, os hormônios especiais da gravidez voltam ao seu estado normal. A insulina adicional não é necessária, e como a maioria das mulheres, a diabetes gestacional desaparece. Apesar disso, o corpo de todas as maneiras, é propenso a sofrer da doença se não se tem o cuidado com o passo dos anos.

Quais os riscos para o bebê durante a diabetes gestacional?

De acordo com especialistas, deve sair saudável, ao igual que a maioria e sem complicações. Sobretudo se a mãe controla os níveis de glicose no sangue na gestação.

É cem por cento necessário que a mulher grávida se faça a constantes exames médicos para que, assim, qualquer doença que apareça na gestação, seja diabetes ou de outra, causa a tempo e não tenha complicações. Assim, certamente, em seu parto será tranquila e você poderá dar a luz a um recém-nascido sem problemas.

Entenda a diabetes na gravidez

A diabetes gestacional é uma doença própria da gravidez, que se dá em mulheres, com uma tendência genética a esta, e se expressa por níveis elevados de açúcar no sangue, glicemia acima de 100 mg/dl em jejum ou acima de 140 mg/dl duas horas de um estímulo de sobrecarga de glicose. Normalmente aparece em terceiro trimestre da gravidez no contexto de uma maior produção do hormônio da placenta chamada lactogênio placentário.

Depois do parto e parto, juntamente com a saída da placenta, também sai o lactogênio placentário, levando a mulher a um nível de glicemia semelhante ao de antes de engravidar, portanto, para a maioria das pacientes com diabetes gestacional lhes desaparece da diabetes no momento do parto. Um grupo muito pequeno de mulheres ficasse diabético permanente, tratando-se geralmente de mulheres que eram diabetes prévio à gravidez, mas não o sabiam.

As mulheres que tiveram diabetes gestacional têm uma alta probabilidade de ter diabetes tipo 2 no futuro.Fala-se de um risco de 50% em 10 anos prazo, pelo que se devem tomar medidas de prevenção, como o exercício físico regular e normalizar seu peso, juntamente com exames anuais de laboratório para detectar a tempo.

Sabemos que no Brasil a diabetes é uma doença frequente, por isso que toda mulher brasileira grávida faz uma pesquisa sobre os sintomas inicias da diabetes tipo 2 em seu terceiro trimestre de gravidez com um teste de tolerância à glicose oral (PTGO).

Por que é importante pesquisar esta doença durante a gravidez? Por razões maternas, conhecer a tendência a diabetes da mãe e tratando-reduz o risco de hipertensão da gravidez. E por razões fetais, para proteger a criança de um crescimento acelerado, mas imaturo, que levaria a uma má adaptação ao momento do nascimento. Além disso, fala-se que o ambiente intra-uterino gera memória, e a exposição do feto a altas concentrações de açúcar dentro do útero levaria na vida adulta, de este a um maior risco de desenvolver diabetes.