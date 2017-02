Como Ganhar Dinheiro na Internet

Um dos grandes sonhos de qualquer pessoa é ter sua liberdade financeira, não depender de empresas, ser seu próprio chefe. Porém conseguir alcançar esse objetivo não é algo fácil e exige bastante conhecimento, esforço e dedicação. Hoje vamos falar um pouco sobre como ganhar dinheiro através da internet.

A internet pode seu um ótimo meio de conseguir um dinheiro extra e até ser sua principal fonte de renda. Eleita em 2005 como a melhor invenção dos últimos 25 anos, a internet revolucionou o mundo dos negócio e facilitou muito para que qualquer pessoa possa ter a sua disposição, na hora que desejar, qualquer tipo de informação.

Hoje em dia, as grandes lojas varejistas possuem suas lojas virtual, e que respondem por boa partes de suas vendas diárias. Isso já demonstra todo o potência da internet. Segundo uma pesquisa do BookStart, em 2013 as livrarias virtuais venderam US$ 7,54 bilhões nos Estados Unidos, enquanto as livrarias tradicionais chegaram a marca de US$ 7,12 bilhões. Com isso podemos mensurar o quanto a internet pode ser lucrativa. Isso, em boa parte, se deve a facilidade da compra e do pagamento que contamos hoje nas compras online.

Porém não é só com lojas virtuais que podemos ganhar dinheiro online, foi isso que deu no poste em 2015. Existem inúmeras possibilidades para ganharmos uma renda extra na internet, ou até trabalhar integralmente apenas nela. Como é o meu caso, desde 2011 eu deixei meu emprego como funcionário público em um banco estatal para trabalhar integralmente online em meus projetos.

Apesar de parecer algo fácil de se fazer, trabalhar na internet, e conseguir algum lucro, não é algo que conseguimos da noite para o dia. Muitas pessoas, assim como eu, trabalharam diversos anos amadurecendo seus projetos, para só depois conseguir ganhar algum dinheiro satisfatório.

Quais são as melhores maneiras para ganhar dinheiro pela internet?Atualmente existem diversas métodos para se lucrar na internet, porém as melhores e que realmente apresentam resultados são criar um blog/site, produzir vídeos originais para o Youtube e vender infoprodutos.

Criando blogs/sites para monetizar

Essa sem dúvida é a maneira mais popular de se ganhar dinheiro online. Muitas pessoas criam diariamente blogs dos mais variados assuntos para tentar ganhar dinheiro com programas de afiliados. Porém essa não é uma tarefa tão simples assim, qualquer pessoa pode criar um blog, seja de graça, ou gastando alguns reais para ter um resultado mais profissional, mas isso não quer dizer que você irá lucrar com ele.

Não existe nenhuma formula mágica para ganhar dinheiro com um blog, para isso é necessário ter uma boa quantidade de visitas, pois quanto mais visitantes, mais pessoas irão ver as propagandas presentes nele. E esse sem dúvida será um dos seus principais desafios após criar seu blog. Em nossos próximos artigos falaremos mais sobre como conseguir atrair mais público para seu blog/site.

Como um blog ganha dinheiro?

A maneira mais fácil de monetizar um blog é através de programas de afiliados, sendo o Google Adsense o melhor atualmente. Para isso você só precisa realizar seu cadastro e depois colocar os banners disponibilizados em seu blogs. A partir disso, cada vez que um visitante de seu blog clicar em um banner ou link do Adsense você receberá uma quantia, alguns centavos de dólares normalmente.

Também existem outros programas de afiliados que pagam por visualizações de páginas, por venda, cadastros, entre outros.

Blogs grandes, com milhares de visitas por dia, ou que possuem bastante credibilidade, também ganham dinheiro através de vendas de espaços publicitários, seja no formato de banners ou publieditorais.

Vender infoprodutos

Os infoprodutos são produtos digitais que não podemos pegar com as mão, exemplos: e-books (livros digitais), músicas, apostilas virtuais, softwares, etc. Para vender esses produtos não necessariamente você precisar possuir um site. Muitas pessoas ganham dinheiro vendendo esses produtos através de campanhas de marketing por email, pelo Mercado Livre, Facebook, etc.

Mas eu não possuo nenhum infoproduto, como posso ganhar dinheiro com isso?Existem vários programas de afiliados que disponibilizam uma série de infoprodutos para serem vendidos, alguns pagando comissões altíssimas.

Um exemplo é o Hotmart, que é considerado por muitos a melhor plataforma de afiliado atualmente. Nele você encontra infoprodutos como o Segredos do Adsense, um curso em vídeo que ensina passo a passo como criar um negócio online e ganhar mais de US$ 100 por dia na internet. Esse curso é altamente recomendado para você que deseja trabalhar na internet.

Criar vídeos para o YoutubeEsse é outro método de se ganhar dinheiro online que vem crescendo bastante, para você ter uma ideia, existem pessoas ganhando mais de R$ 100 mil por mês apenas fazendo vídeos e postando no Youtube.

Então possso criar um canal no Youtube e postar vários vídeos que achei na internet para ganhar dinheiro? Não é bem assim! O Youtube possui algumas regras rígidas sobre que tipos de vídeos podem ser monetizados. Somente canais que produzem conteúdo original e não utilizam nada que inflijam direitos autorais de terceiros (músicas e imagens com direitos autorais) podem tentar uma parceria com o Youtube para monetizar seus vídeos. Além disso seu canal também precisar ter um bom número de inscritos e visualizações de vídeos.

Veja os critérios para monetização do Youtube.

Outra forma é conseguir uma parceria através de networks. Elas são uma espécie de intermediárias entre você, o Youtube e as empresas anunciantes. Um exemplo de network é a paramaker, criada pelo vlogger Felipe Neto.

Os canais que possuam essa parceria com o Youtube ou network recebem alguns dólares a cada mil visualizações de seus vídeos. Por isso, assim como monetizar blogs, também não é nada fácil ganhar dinheiro com vídeos no Youtube. Seu maior desafio é conseguir que seu canal e seus vídeos se tornem populares e recebam milhares de views diariamente. Você poderá usar videos virais para começar, veja um exemplo abaixo:

Neste vídeo podemos ver que a repórter xinga ao vivo, e isso é motivo para acabar viralizando, as pessoas adoram isso! Enfim, não existe fórmula mágica para se enriquecer na internet, seja criando um blog, vendendo infoprodutos ou produzindo vídeos, é necessário muito trabalho e dedicação para conseguir atingir seus objetivos.

A grande maioria das pessoas desistem nos primeiros meses por não acharem os resultados satisfatórios. Por isso eu recomendo você a levar isso apenas como hobby no início, e ter em mente que você pode demorar meses e meses para conseguir ganhar uma quantia satisfatória. Claro que levar como hobby não significa fazer mal feito