Como fazer espetinhos de churrasco

Olá, hoje vou ensinar para você como fazer espetinho de Churrasco, para que você entenda que não se trata de um negócio impossível ou algo de extrema dificuldade.

Até pelo contrário, o negócio de espetinhos, é algo bem simples de se iniciar, mas claro, não vou mentir, para que tudo isso se torne simples, terá de ter também alguma força de vontade e se dedicar relativamente às informações que lhe vou passar de seguida.

Como em qualquer negócio, o negócio de espetinho, não é excepção e é sempre necessário fazer antes de tudo, uma pesquisa de mercado. Deve sempre saber para que tipos de pessoas o seu negócio de espetinhos irá estar focado.

Falando nisso, lembrei-me dos Vegetarianos! Será que os vegetarianos, comem espetinhos Tradicionais?

É óbvio que não. Então aqui está, uma boa abordagem para arrancar com seu negócio. Que tal, criar um negócio de espetinhos com bastante variedade e também que seja focado em pessoas vegetariana? Isso mesmo, fazendo o que os outros não fazem, poderá retirar daí muitos dividendos.

Como sabemos, cada vez existem mais pessoas vegetarianas e Vegans e por isso não deve esquecer delas. No fundo só terá de puxar pela sua criatividade e substituir para essas pessoas, a carne pelos vegetais. Simples assim!

E pergunta-me, que vegetais devo colocar?

Bom, existe uma infinidade de vegetais que podem ser incorporados nos espetinhos, como por exemplo a abóbora. Veja esta receita que eu vou deixar aqui a baixo:

Espetinhos de contrafilé com abóbora

Para: 4 pessoas

Tempo de preparo: 20 minutos

Grau de dificuldade: Iniciante

Ingredientes:

1 kg de coxão-mole em cubos

4 palmitos pupunha

1 xícara de abóbora em cubos

Sal e pimenta a gosto

Azeite a gosto

Ingredientes para o molho

1 potes de iogurte integral

2 colheres (sopa) de iogurte

2 colheres (sopa) de salsinha

Sal e pimenta rosa a gosto

Modo de preparo

Numa tigela, adicione a carne, a abóbora e o palmito. Após esta adição, tempere com azeite, sal e pimenta.

Comece montando o seu espetinho, intercalando a carne com o palmito aos cubos e abóbora às rodela.

Por fim, grelhe em uma frigideira ou na sua churrasqueira.

Está feito, adicione posteriormente o molho de iogurte, misturando todos os ingrediente e leve na sua geladeira até à hora do almoço ou jantar.

É só servir e muito bom apetite.

Bom, isto foi apenas uma receita, dentro de centenas e até milhares de receitas que podem ser, facilmente, ajustadas aos Vegetarianos.

Conheça mais sobre espetinho vegetariano

Use abacaxi

Outra dica e que tem um resultado ótimo, é utilizar o caldo do abacaxi e banhar a carne antes de temperá-la.

Para muita gente, pode ser uma grande surpresa, mas o abacaxi combina muito bem com diversos sabores de salgados.

Além deste, ser rico em várias vitaminas, como a Vitamina A e o betacaroteno, que são oxidantes, o abacaxi ainda nos ajuda na digestão. Isso para os Vegetarianos é simplesmente maravilhoso, uma vez que eles se preocupam, e muito, com a saúde.

A presença do abacaxi no nosso organismo é também um factor muito importante para nos mantermos saudáveis a nível do estômago, promovendo o célebre efeito detox

