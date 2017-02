Anestesia e analgesia por meio da acupuntura auricular

A analgesia e a anestesia por acupuntura apresentam benefícios comprovado. Tanto a analgesia quanto a anestesia por acupuntura são realizadas em larga escala, sendo anestesia realizada principalmente na china.

Vantagens da Analgesia profunda

As vantagens da analgesia profunda ou anestesia por acupuntura baseiam-se na ausência de efeitos colaterais e na taxa de mortalidade nula. O paciente em anestesia pode respirar sem necessidade de entubarão orotraqueal, o que traria o risco de infecção do trato respiratório e possibilidade de lesão temporária das cordas vocais.

Esse método de anestesia para cirurgias de grande porte é indicado principalmente para pacientes alérgicos aos anestésicos convencionais, portadores de cardiografia, pneumopatia ou hepatopatia, idosos e portadores de insuficiência renal, sendo assim, recomenda-se a acupuntura coreana nas mãos sem agulhas

A recuperação do paciente submetido à anestesia por acupuntura é mais rápida, já que os sinais vitais permanecem estáveis durante a cirurgia, sem reação adversa às drogas que seriam utilizadas. O paciente anestesiado por acupuntura pode permanecer acordado e consciente, o que permite uma eficaz comunicação com a equipe de cirurgia, ou pode estar sob efeito de psicotrópico leve para diminuir a tensão psicológica.

A analgesia e a anestesia encontram no pavilhão auricular uma grande possibilidade de combinações de pontos para terapia. A eletroestimulacao é importante para uma analgesia ou anestesia eficaz, a frequência utilizada deve ser maior que 30 Hz, o tempo de estímulo maior que vinte minutos e a onda deve ser continua,sendo comumente utilizada a frequência de 50Hz por trinta minutos.

Aplicação nas cirurgias

Cirurgias de grande porte requerem maior frequência de estimulação.Alguns pontos são considerados importantes e necessários para a prática de anestesia e analgesia através da Acupuntura. O ponto centro da concha cimba é prescrito com frequência juntamente aos pontos sistêmicos, onde se encontra o foco da dor.

Como exemplo, o ponto “Centro da concha cimba” pode ser utilizado juntamente ao ponto “Dente” para tratar odontalgia. O ponto “Simpático” é sempre utilizado, já que relaxa a musculatura lisa, sendo eficaz para sedação e supressão da dor, assim como o ponto “Shen Men, que também é considerado ponto analgésico e anestésico.

Veja o video e entenda o ponto Shen Men

Para a analgesia, os pontos de escolha baseiam-se na seleção de pontos de relação com a região da dor, juntamente aos pontos analgésicos conhecidos, todos do pavilhão auditivo, ou pontos sistêmicos conectados ao ponto analgésico do pavilhão (ponto centro da concha cimba), com ou sem eletroestimulação.A escolha de pontos para uma anestesia cirúrgica é realizada com muito critério, selecionando:-

Pontos que se localizem no trajeto do meridiano, pois toda região onde passa o meridiano é de responsabilidade dele- Pontos que apresente relação direta quanto à localização do órgão e víscera que deseja anestesiar, por exemplo, escolher pontos do Pulmão para cirurgia do Pulmão, ponto da boca para cirurgia da boca- Pontos que tenham relação quanto à função do órgão e da víscera, como utilizar ponto Rim para cirurgia ortopédica- Pontos distais- Pontos sobre a inervação da área que se deseja anestesiar.